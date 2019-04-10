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Cide'de Azra bebek duyarlılık oluşturdu

Kastamonu’nun Cide ilçesinde ilçe sakinlerinden Emre ve Nebahat Turan’ın çocukları Azra bebek ile tekrar gündeme gelen kök hücre bağışına Cideliler yoğun katılım gösterdi.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde ilçe sakinlerinden Emre ve Nebahat Turan'ın çocukları Azra bebek ile tekrar gündeme gelen kök hücre bağışına Cideliler yoğun katılım gösterdi.


Kastamonu'dan gelen Türk Kızılayı ekipleri ilçede kök hücre bağışı topladılar. Cide Belediye binasında gerçekleşen kök hücre bağışına 170 kişi başvuruda bulunarak hem Azra bebeğe hem de kök hücre bağışı bekleyenlere umut olmak için bağışta bulundular. Kızılay'ın daha önceki Cide temsilcisi Yüksel Güçerdem, yoğun katılım gösteren Cideli vatandaşlara teşekkür etti.

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