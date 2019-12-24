Cide'de çıkan yangında 3 ev ile 1 samanlık kül oldu

KASTAMONU (İHA) Kastamonu'nun Cide ilçesinde meydana gelen yangın korku dolu dakikalara neden oldu. Çıkan yangında 3 ev ile 1 samanlık kül olurken, yangının diğer evler ve ormana sıçramaması için büyük çaba gösterildi.

Edinilen bilgiye göre, Cide Kezağzı Köyü Mödüllü Mahallesinde çıkan yangında 3 ev ile bir samanlık tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Seyfettin Turgut, Remzi Turgut ve Yakup Turgut ait evler ile Selahattin Turgut ait samanlık çıkan yangında tamamen yanarak kül oldu. Gece saatlerinde başlayan yangına ilk olarak köylüler müdahalede bulunurken, yangınının köydeki diğer evlere ve ormana sıçramaması için büyük bir çaba gösterildi. Cide Belediyesine ait 2 itfaiye aracı ile Cide Orman İşletme Müdürlüğüne ait 1 arozözün anında müdahalede bulunduğu yangın güçlükle kontrol altına alınabildi.

“Kundaklama şüphesi”

Kezağzı Köyü Mödüllü Mahallesi sakinlerinden Özgül Ünlü, çıkan yangının kundaklama olabileceğini öne sürdü.

Ünlü, “Boş olan evlerde çıkan yangının biz kundaklama olduğunu düşünüyoruz. Yangın çıktığı esnada köyde elektrik yoktu. Yangının çıkış nedeninin araştırılmasını istiyoruz” dedi.

Çıkan yangınla ilgili ekipler tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.