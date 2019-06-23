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Cide'de çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi

Kastamonu’nun Cide ilçesinde çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesine bağlı Çayüstü köyünde ikamet eden Cide Halk Eğitim Merkezi Müdürü Adil Ergin'e ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına Cide Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Köylülerin de destek verdiği söndürme çalışmalarında iki ev yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

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