Cide'de fidanlar toprakla buluşturuldu

Her yıl 21-26 Mart tarihleri arasında kutlanan Orman Haftası etkinlikleri kapsamında Cide Kaymakamlığınca Denizkonak Köyü Şehit Onur Ensar Ayanoğlu Balıkçı Barınağında fidan dikimi etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe Cide Kaymakamı Ömer Sağlam ile Cide Orman İşletme Müdürü Erhan Korkmaz katıldı. Etkinlikte fidanlar toprakla buluşturuldu. Cide Kaymakamı Ömer Sağlam, ‘nefes alabilmek için ağaç dikelim' çağrısında bulunarak, "Orman Haftası etkinlikleri kapsamında Denizkonak Köyü Balıkçı Barınağı mevkiinde, civar köy muhtarları ve vatandaşlarımızın katılımı ile fidan dikimi gerçekleştirdik. Fidan dikerek geleceğe nefes, dünyaya nefes olalım. Bu etkinlikler için Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğümüze ve Cide Orman İşletme Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum" dedi.