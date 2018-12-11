Cide'de fırtına etkili oldu

Kastamonu'nun Cide ilçesinde şiddetli esen fırtına, ağaçları yıktı, enerji nakil hatlarını kopardı.

Cide'de etkili olan fırtına nedeniyle garaj köprüsü yanında bir ağaç şiddetli fırtına sonrası yıkıldı. Ağacın yıkılması esnasında bir kadın ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Cide Belediyesine ait ekipler, sorun yaşanan yerlere anında müdahalede bulunarak önlemlerini arttırdı. Yıkılan ağaç daha sonra Cide Belediyesi İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden kaldırıldı.