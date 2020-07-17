İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Cide'de heyelan nedeniyle bozulan yollar onarılıyor

Cide Kaymakamlığı tarafından ilçede heyelan nedeniyle bozulan yollar yeniden onarılıyor.


Cide'de Beşevler köyünün yolu heyelan nedeniyle bozuldu. Bunun üzerine Cide Kaymakamlığı tarafından heyelan sebebiyle daralan yol açılarak rotmiks serimi yapıldı. Çalışmaları yerinde inceleyen Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz, “Vatandaşımızın yollarla ilgili problemlerinin çözülmesi için tüm gücümüzle gayret edeceğiz demiştik. Kısa bir süre önce başlayan sezon açılışına rağmen birçok farklı mevkide çalışma yapıldı. Cide Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği ekiplerimiz, tek girişi ve çıkışı olan Beşevler köyümüzde, heyelan sebebiyle daralan yolu açarak, yolda bakım çalışması yaptı. Ardından rotmiks malzeme serimi yapıldı” dedi.


Cide'nin tüm bölgelerinin en hızlı şekilde hizmet alması için ekiplerin, bir an bile durmaksızın çalıştığını ifade eden Kaymakam Açıkgöz, “Tüm vatandaşlarımızdan ricamız sezonun sonuna kadar bizi izlemeleridir. 75 köyümüzün 67'sine bizzat ziyaret gerçekleştirdik. 6 ay gibi kısa bir sürede bunu başardık. Köy ziyaretlerimiz esnasında tam 16 bin 500 kilometre yol aldık. Tüm lokasyonlar da yollarımızın son durumuna vakıfız. Allah'ın izni ile sezon bittiğinde elini vicdanına koyan herkes, Cide'yi adeta bir şantiyeye çevirdiğimize ve önemli hizmetler yaptığımıza şahit olmuş olacak inşallah” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.