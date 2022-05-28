İhlas Haber Ajansı

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Cide'de jandarmadan kan bağışı

Kastamonu’nun Cide İlçe Jandarma Komutanlığı personelleri Kızılay’a kan bağışında bulunarak tam destek verdi.

Kastamonu'nun Cide İlçe Jandarma Komutanlığı personelleri Kızılay'a kan bağışında bulunarak tam destek verdi.


Türk Kızılay'ın kan stoklarına katkı sağlamak amacıyla Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Cide İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cide ilçesinde Kızılay kan bağış aracını ziyaret ederek kan bağışında bulundu. Personelin ilgi gösterdiği kan bağışının belirli zamanlarda düzenleneceği bildirildi. Kastamonu Türk Kızılay kan merkezi görevlileri düzenli olarak kan bağışı yapan jandarma personeline teşekkür etti.

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