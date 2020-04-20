İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Cide'de KÖYDES ekiplerinden sağlık ekiplerine destek

Cide Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği ekipleri, evde sağlık personellerinin ulaşımlarına yardımcı olmaya devam ediyor.


Evde Sağlık Hizmetlerinin aksamaması için Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz'ün talimatıyla Cide Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği ekipleri, evde sağlık personellerini hastalar ile buluşturuyor. Cide'de KÖYDES ekipleri, fedakarca çalışan sağlık personelinin hastaları ulaşıma destek olmaya devam ediyor.


Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz, fedakarca görevlerini yapan sağlık personeli ile onlara destek olan Cide Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği ekiplerine teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.