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Cide'de Kuz Deresinde çalışmalar başlatıldı

DSİ 23.

Bölge Müdürlüğü tarafından taşkın koruma çalışmaları kapsamına Cide'de ilçe merkezinde bulunan Kuz Deresinde çalışmalar başlatıldı.


26. Dönem AK Parti Kastamonu Milletvekili ve işadamı Murat Demir, sosyal paylaşım sitesi hesabından yaptığı paylaşımda, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile telefonla yaptığı istişareler sonucunda Cide'de ilçe merkezindeki Kuz Deresinde çalışmaların başlatıldığını söyledi.


Demir, şunları kaydetti: “Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli ile yaptığımız istişare sonucu Cide Merkez Kuz Deresi için Kastamonu Bölge Müdürlüğüne gönderilen 1 milyon liralık ödenek sonucu müteahhit firma çalışmalara başlamıştır. İnşallah Cide ve çevresindeki ihalesi yapılan tüm dereler için yakın zamanda ödenek çıkacaktır.”

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