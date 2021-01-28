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Cide'de sokak hayvanlarına mama dağıtıldı

Kastamonu’nun Cide ilçesinde hayvan severler, soğuk hava sebebiyle yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları besledi.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde hayvan severler, soğuk hava sebebiyle yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları besledi.


Soğuk havanın etkisini göstermesiyle beraber sahipsiz hayvanlar da yiyecek bulmakta zorlandı. Cide'de yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için farkındalık oluşturan hayvan severler, aldıkları yiyecekleri pişirerek ilçenin çeşitli yerlerinde dağıttı. Hayvan severler, kendilerine destek sunan vatandaşlara ve esnafa teşekkürlerini sundu.

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