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Çığ şehidi için Tosya'da mevlit okundu

Çığ felaketinde şehit olan Ufuk Deniz için Kastamonu’nun Tosya ilçesinde mevlit okundu.

Çığ felaketinde şehit olan Ufuk Deniz için Kastamonu'nun Tosya ilçesinde mevlit okundu.


Geçtiğimiz günlerde Van ilinde çığ düşmesi sonucu şehit olan Ufuk Deniz için memleketi Tosya ilçesinde Mevlid-i Şerif okundu. Hayır sahipleri öncülüğünde Abdurrahmanpaşa Camiinde okutulan Mevlid-i Şerif yatsı namazının kılınmasının ardından başladı.


İlçe halkının yoğun ilgi gösterdiği programda; dün görevlileri tarafından mevlidi şerif ve Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından İlçe Müftüsü Halil İbrahim Sabırlı tarafından Şehit Ufuk Deniz ve tüm şehitler için dua edildi. Program duanın ardından sona erdi.

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