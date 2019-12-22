Cinayet ??phelileri tutukland?

Kastamonu'nun Ta?k?pr? il?esinde 3 ki?inin ?ld???, 2 ki?inin de yaraland??? silahl? kavgayla ilgili adliyeye sevk edilen 4 ??pheliden 3'? tutukland?.

Olay, iki g?n ?nce Ta?k?pr? il?esine ba?l? Alatarla k?y?nde ya?and?. Ta?k?pr?'ye ba?l? K?z?lca?ren k?y?nde ikamet eden ve bir s?redir aralar?nda arazi anla?mazl??? nedeniyle husumet bulunan iki aile, bar??mak ?zere bir araya geldikleri s?rada tart??ma ??kt?. Tart??man?n kavgaya d?n??mesi ?zerine meydana gelen silahl? kavgada S?leyman Do?an (49) ve karde?i Ertan Do?an (32) ile amcas?n?n ?ocu?u Nam?k Do?an (48) hayatlar?n? kaybetmi?, S?leyman ve Ertan karde?lerin babalar? ?hsan Do?an (78) ile Sat? Do?an (30) da yaralanm??t?.

Olay?n ard?ndan jandarma ekipleri, Alatarla k?y?nde geni? g?venlik ?nlemleri al?rken, olaya kar??t??? iddia edilen 4 ki?i g?zalt?na al?nm??t?. Karakoldaki i?lemlerinin ard?ndan sa?l?k kontrol?nden ge?irilen ??pheliler, Ta?k?pr? Adliyesine sevk edildi. ??phelilerden A.Y., S.Y. ve K.Y. ??kar?ld?klar? n?bet?i hakimlik?e tutukland?, bir ??pheli ise adli kontrol ?art?yla serbest b?rak?ld?.