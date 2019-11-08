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Cinayet şüphelisi bir kişi daha tutuklandı

Kastamonu Hanönü’nde yaşanan cinayetin ardından serbest bırakılan kişi, Cumhuriyet Savcısının itirazı sonrasında tutuklandı.

Kastamonu Hanönü'nde yaşanan cinayetin ardından serbest bırakılan kişi, Cumhuriyet Savcısının itirazı sonrasında tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Hanönü ilçe merkezinde 31 Ekim'de iki grup arasında çıkan tartışma sonrasında Hanönü Kamyoncular Derneği Başkanı Hüseyin Çorbacı ile Gelinbükü Mahalle Muhtarı Mehmet Özcan hayatını kaybetmişti.


Yaşanan olay sonrasında gözaltına alınan Hüseyin E. ile Halil E. ve Gökhan E, Taşköprü Adliyesine sevk edilmişti. Çıkarıldıkları adli makamlarca Halil E, tutuklanarak cezaevine gönderilirken Hüseyin E. ve Gökhan E, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.


Bunun üzerine Cumhuriyet Savcısının itirazı üzerine Hüseyin E. tekrar tutuklanarak cezaevine konuldu.

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