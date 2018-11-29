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Cinayet şüphelisi liseli genç tutuklandı

Kastamonu’da tartışma yaşadığı okul arkadaşı Cihan Haylazoğlu’nu okul dışında silahla vurarak öldüren liseli R.

Kastamonu'da tartışma yaşadığı okul arkadaşı Cihan Haylazoğlu'nu okul dışında silahla vurarak öldüren liseli R.T. tutuklandı.


Olay, Saraçlar Mahallesi'nde bulunan Endüstri Meslek Lisesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki lise öğrencisi Cihan Haylazoğlu ile aynı okuldan arkadaşı olan 16 yaşındaki R.T. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi sonrasında R.T., yanında bulunan silahla okul arkadaşı Cihan Haylazoğlu'na ateş etti. Ağır yaralanan Cihan Haylazoğlu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Haylazoğlu, gözyaşları içinde toprağa verilirken, polis ekiplerince gözaltına alınan R.T. ise adliyeye sevk edildi. Adliyede işlemleri tamamlanan R.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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