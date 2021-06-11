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Cinayet zanlısı polis ekiplerinin denetiminde yakalandı

Kastamonu’da polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, 19 şahıs hakkında adli işlem yapılırken, ’kasten adam öldürmek’ suçundan aranan 1 şüpheli ise yakalandı.

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, 19 şahıs hakkında adli işlem yapılırken, 'kasten adam öldürmek' suçundan aranan 1 şüpheli ise yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 27 Mayıs-10 Haziran 2021 tarihleri arasında denetim gerçekleştirildi. Denetim faaliyetleri ve çalışmalar sonucunda, 18 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 19 adet şarjör, 159 adet dolu fişek ile farklı miktarlarda kimyasal uyuşturucular ve haplar ele geçirildi.


Denetimler kapsamında 19 kişi hakkında adli işlem yapılırken, 'kasten adam öldürmek' suçundan aranan 1 şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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