İhlas Haber Ajansı

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"Cinsel istismar" suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırılan firari şahıs tutuklandı

Kastamonu’nun Cide ilçesinde ’çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırılan firari şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırılan firari şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'n Cide ilçesinde 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırılan K.Ç. isimli şahsın yakalanması için Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri çalışma başlattı. Ekipler tarafından Cide ilçesinde gerçekleştirilen operasyonla yakalanan şahıs gözaltına alındı.


İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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