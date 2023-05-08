Çocuklar 1 günlüğüne trafik polisi oldular

Kastamonu'da çocuklar ‘trafik haftası' nedeniyle gerçekleştirilen etkinlikte bir günlüğüne fahri trafik polisi olup sürücüleri emniyet kemeri takmaları için uyardılar.

Kastamonu Valiliği, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen ‘trafik haftası' etkinliklerinde çocuklar, bir günlüğüne fahri trafik polisi olup hayallerini gerçekleştirdiler. Kastamonu Valisi Avni Çakır ve Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, Kastamonu Emniyet Müdürü Kayhan Ay, Kastamonu İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Özden'in de katıldığı etkinlikte, çocuklar araç sürücülerini durdurup, trafik güvenliği ve emniyet kemeri takılması için uyarılarda bulundu.

Çocuklar ayrıca ellerindeki dövizlerle trafik kurallarına dikkat çekti.