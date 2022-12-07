Çocuklar akülü arabalarla trafik kurallarını öğrendi

Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından çocuklara trafik eğitimi verildi.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çocuklara yönelik trafik eğitimlerini sürdürüyor. Bu çerçevede, jandarma trafik ekipleri tarafından Merkez Duruçay İlkokulu öğrencilerine trafik kuralları, emniyet kemerinin önemi, trafik işaretleri ve levhaları konusunda bilgilendirme yapıldı. Daha sonra akülü araba kullanan öğrenciler, trafik kurallarını uygulamalı olarak öğrendi.