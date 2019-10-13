Çocuklar çöp toplamak için bir birleriyle yarıştılar

Taşköprü Belediyesi'nin sosyal sorumluluk projesi kapsamında kamu çalışanlarına ve Taşköprülü vatandaşlara yönelik düzenlediği Çöp Toplama programına çok sayıda vatandaş katıldı.

Taşköprü'de Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda İlçe Kaymakamı İbrahim Çenet, Belediye Başkanı Abdullah Çatal, kurum amirleri, vatandaşlar ve çocuklar tarafından çöp toplandı. Belediyenin “Temiz Bir İlçe için El Ele” sloganıyla başlattığı sosyal sorumluk projesinde özellikle çocuklar adeta bir birleri ile yarıştılar. Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan etkinlik, vatandaşların çöp poşetlerini doldurmalarıyla son buldu. Burada toplanan çöpler, çöp kamyonuna yüklendi.

Etkinlikte konuşan Taşköprü Kaymakamı İbrahim Çenet, “Sevgili katılımcılar böyle anlamlı bir etkinliğe katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Cennet bir vatan da yaşıyoruz, gerçekten coğrafyamız Dünya'nın kalbi sayılabilecek bir noktada. Bir taraftan yurdumuzu dışarıdan gelen tehditlere karşı Barış Pınarı Harekatı'ndaki gibi korurken bir taraftan da bu yaşadığımız coğrafyanın aynı zamanda bizimde evimiz olması sebebiyle bir takım çevresel faktörlerden de bir takım atıklardan da korumamız gerekiyor. Bu anlamda çevre bilincinin vatandaşlarımıza kazandırılması çocukluktan itibaren başlanılması çok daha önem arz ediyor” dedi.

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal ise, “Barış Pınarı Harekatında ordumuza sefer bizden zafer Allah'tan diyerek dualarımızı gönderiyoruz. Sosyal Sorumluluk projesi geleceğimiz olan nesillerimize daha güzel ve temiz bir çevreye kavuşması için örnek bir projedir. Biz Müslüman bir toplum olarak temizlik imandan gelir diyerek bugün geleceğimiz olan topluma örnek olacağız. Vatandaşlarımızın duyarlı olmalarını söyleyeceğiz. Belediye olarak Çöplerimiz toplayarak, geri dönüşüm elde ediyoruz” dedi.

Programa katılan çocuklarla büyüklerine örnek olabilmek adına katıldıkları bu etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ederek daha yaşanılır bir Taşköprü için el ele” dediler ve adeta çöp toplamak için birbirleriyle yarıştılar.