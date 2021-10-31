Çocuklar, İstanbul Muhafızları animasyon filmini izledi

Türkiye Cumhuriyeti'nin 98'inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu'nun talimatları doğrultusunda ücretsiz olarak gösterime sunulan İstanbul Muhafızları animasyon filmine çocuklar ve aileleri yoğun ilgi gösterdi.

Bir sinema salonunda düzenlenen etkinliğe Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu da katıldı ve çocuklarla sohbet etti. Çocukların yoğun ilgi gösterdiği ve ‘Galip amca' diye tezahürat ettiği Başkan Vidinlioğlu, “Cumhuriyet coşkusunu sizlerle yaşamanın mutluluğu tarif edilemez. Yorgunluğumuzu aldınız, geleceğe daha umutla bakmamızın kaynağısınız. Cumhuriyet ilelebet sizin, bizim hepimizindir” dedi.

Aileler de etkinlikten duydukları memnuniyeti belirterek Başkan Vidinlioğlu'na teşekkür ettiler.

29 Ekim'de tüm yurtta gösterime giren İstanbul Muhafızları animasyon filmi ilk gün itibariyle en büyük ilgiyi Kastamonu'da gördü. Filmin yapımcısı sosyal medya hesaplarından Kastamonu'ya ve Belediye Başkanı'na teşekkür etti. Kastamonu'nun ilk günde gişede Türkiye birincisi olduğu bilgisi alındı. Kastamonu Belediyesi ayrıca günün anlamına binaen hatıra anahtarlık dağıtımı da gerçekleştirdi.

“Türkiye'de tek yayınlayan belediyeyiz”

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda vizyona giren animasyon filmini Türkiye'de tek yayınlayan belediye olmanın da mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, “Cumhuriyetimizin kuruluşunu doyasıya kutlayacağız, çocuklarımıza bu anlamlı günde küçük bir hediye vermek istedik. Gördük ki çocuklarımız da aileleri de durumdan çok memnun. Hal böyle olunca bizler daha çok memnun oluyoruz. Cumhuriyet coşkusunu bizlerle paylaşan çocuklarımıza teşekkür ediyorum. Kıymetli ailelerimize teşekkür ediyorum. Bizlerin gücüne güç kattılar. Rabbim daha güzel etkinliklerde bir arada olmayı nasip etsin. Ne Mutlu Türk'üm diyene. Yaşasın Cumhuriyet” ifadelerini kullandı.

İstanbul Muhafızları animasyon filmi 29 Ekim Cuma günü 11.00, 13.00, 15.00, 17.00 ve 19.00 seansları Kastamonu Belediyesi katkısıyla ücretsiz olarak yayınlandı ve 878 çocuk animasyon filmini izledi.