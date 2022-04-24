Çocuklar şenlikte gönüllerince eğlendi

Kastamonu Belediyesi'nin düzenlediği 23 Nisan Çocuk Şenliği'nde ilk olarak çocuklar Kirpi Sonic 2 filmini izledi. Kurulan şişme oyun parkurunda kayarak eğlenen çocuklar için yüz boyama etkinliği de yapıldı. Düzenlenen yarışmalarda dereceye giren çocuklara ise hediyeler verildi. Tüm gün boyunca palyaço ve maskotlar, jonglör ve tahta bacak gösterileri ile çocuklar gönüllerince eğlenme imkanı buldu. Şenlikte bir araya geldiği çocuklarla yakından ilgilenen Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, çocuklarla sohbet etti.

Şenliğe kızıyla birlikte katılan vatandaş, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri sebebiyle bugün buraya çocuklarımızla birlikte eğlenmeye geldik. Hepsi çocuklarımızın çok eğleniyor, biz burayı çok beğendik. Çocuklarımız heyecan içerisinde. Bize bu günü armağan eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e teşekkür ederiz. Çocuklarımızın şansına hava da bugün çok güzel. Enerjik ve eğlenceli bir gündeyiz. Canlı ve neşeli geçiyor. Tam çocuklarımıza göre bir gün olmuş, vesile olan herkese teşekkür ederiz” dedi.

Şenliğe katılan Toprak Selim ise, “Burada eğleniyorum, burası hoşuma gitti. Mutluyum, burasını beğendim. Buraya geldiğim için mutluyum, çocuklarla oynuyorum, eğleniyorum” diye konuştu.