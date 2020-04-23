Çocukların "23 Nisan" bayramı sürprizlerle kutlandı

Kastamonu'da, korona virüs önlemleri kapsamında evlerinde kalan çocuklara 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sürpriz yapıldı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, İnönü Mahallesi'nde oturan çocuklar için 23 Nisan etkinliği düzenledi.

Kastamonu Belediyesi Bando Takımı tarafından marşlar okunurken motosikletli polisler gösteri yaptı.

Şiirler ve şarkıların söylendiği etkinliğe aileler ve çocukları, evlerinin balkonlarından bayrak ve balonlarını sallayarak eşlik etti.

Kastamonu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Suat Özdemir, yaptığı açıklamada, bu yıl TBMM'nin açılışının 100. yılı olduğunu ifade ederek: “23 Nisan bizim için çok önemli. Bu yıl pandemi olmasaydı coşku ve heyecanla sokaklarda, meydanlarda 100. yılını kutlayacaktık. Pandemi dolayısıyla çocuklarımızın uzun zamandır dışarı çıkmadığını bildiğimiz için 23 Nisan'ı, bu coşkuyu onları ayaklarına getirerek birlikte yaşamak istedik” diye konuştu.

Çocuklardan Tuba Demirci de, çok güzel bir etkinlik olduğunu kaydederek: “23 Nisan'ı heyecanla bekliyorduk ama kutlayamayacağımız için biraz hüzünlüydük. Bu arada balkonlarımızı süsledik. Şiirler ezberlemiştik. Polis ağabeylerimiz bize sürpriz yaptı. Çok mutlu olduk” şeklinde konuştu.

Kastamonu Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yurt ise böyle güzel bir etkinlik yaptıkları için Emniyet teşkilatını kutladı.