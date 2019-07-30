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Çöplükteki yangın araziye sıçradı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde eski belediye çöplüğünde çıkan yangın araziye sıçradı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde eski belediye çöplüğünde çıkan yangın araziye sıçradı.


Edinilen bilgiye göre ilçenin Karşıyaka Mahallesinde bulunan eski belediye çöplüğünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen araziye sıçradı ve anızlar yanmaya başladı. Çevre sakinlerin haber vermesi üzerine itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Kısa sürede olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri anız yangınına müdahale ederek yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.

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