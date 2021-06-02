Covid-19 hastası taşıyan ambulans minibüs ile çarpıştı

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde korona virüs hastasını taşıyan ambulans, tali yoldan ana yolda çıkmak istediği sırada minibüs ile çarpıştı. Kazada hurdaya dönen ambulansta şans eseri yaralan olmadı.

Edinilen bilgiye göre, Hanönü ilçesine bağlı Çaybaşı köyünde Covid-19 hastasını Kastamonu'ya götürmek isteyen ambulans, Kastamonu-Hanönü karayolu üzerinde tali yoldan ana yola çıkmak istediği sırada Taşköprü'den Sinop'un Boyabat ilçesine gitmekte olan Murat Kara idaresindeki 55 APD 95 plakalı minibüs ile çarpıştı. Kazada ambulans ve minibüste maddi hasar oluşurken yaralanan olmadı. Ambulanstaki Covid-19 hastası ise, kazadan sonra olay yerine çağrılan başka ambulans ile Kastamonu'ya götürülerek tedavi altına alındı. Kazanın ardından emniyet güçleri, olay yerinde güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.

Minibüs sürücüsü Murat Kara, ambulansın yolda ilerlerken önüne çıktığını belirterek, “Kazada yaralanan olmadı. Taşköprü'den Boyabat'a gidiyorduk” dedi.