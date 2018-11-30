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Cuma namazına gittiği sırada aniden fenalaşan şahıs hayatını kaybetti

Kastamonu’da cuma namazına gittiği sırada evinin bahçesinden aniden fenalaşan yaşlı adam, hayatını kaybetti.

Kastamonu'da cuma namazına gittiği sırada evinin bahçesinden aniden fenalaşan yaşlı adam, hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da İnönü Mahallesi Kömürkara Sokak üzerinde cuma namazı vakti evinden çıkarak namaza gitmek isteyen Muhittin Akbay (83), aniden fenalaşarak evinin bahçesine düştü. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin bir süre müdahale ettiği ve kalp masajı yaptığı Muhittin Akbay, vatandaşlarında yardımıyla ambulansa bindirilerek Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Muhittin Akbay kurtarılamadı. Akbaş'ın cenazesi, hastanenin morguna kaldırıldı.

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