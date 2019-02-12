Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin önüne her dönem farklı bir set koyarak gelişmemizi engellemeye çalıştılar Biz Türkiye'yi 81 vilayetinin tamamıyla büyüttük, güçlendirdik. Millet ve devlet olarak bu coğrafyada bin yılda kesintisiz bir mücadele verdik" dedi.

"Kastamonu'ya son 16 yılda 15 katrilyon yatırım"

Kastamonu'ya son 16 yılda 15 katrilyon yatırım yaptıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biz Türkiye'yi 81 vilayetinin tamamıyla büyüttük, güçlendirdik. Bu kapsamda Kastamonu'ya son 16 yılda 15 katrilyon yatırım yaptık. Eğitimde 971 adet yeni derslik inşa ettik. Bugün 29 bin öğrencisi olan üniversitemizi bu şehre biz kazandırdık. Bir üniversite varsa burada bugün AK Parti sayesinde vardır. Ve dikkat edin öğrenci sayısı 29 bin. Yüksek öğrenim öğrencileri için yurt binaları inşa ettik. 2 yıl içerisinde merkez, Taşköprü, Çatalzeytin ve Tosya'ya 5 bin 770 kişi kapasiteli 5 adet yükseköğrenim yurt binası daha yapıyoruz. Şehrimizi spor salonları, futbol sahaları ile donattık. Bir gençlik merkezi inşa ediyoruz şimdi de. 3 bin 556 konut projesini TOKİ vasıtasıyla hayata geçirdik. İsmail Bey Külliyesi, Yakup Ağa Külliyesi, Mehmet Akif Ersoy'un vaaz verdiği yer gibi 107 adet yerimizi restore ettik. Turizmin Kastamonu için ciddi bir kazanç kapısı olmasını hedefliyoruz. Dağları, ormanları, kanyonları, milli parkları, şelaleleri, koyları ve diğer tüm güzellikleri ile Kastamonu'ya hep birlikte sahip çıkacağız” dedi.

"47 kilometre bölünmüş yolu 329 kilometreye çıkardık"

Erdoğan, millet bahçeleri ve millet kıraathanelerinin bu seçimde önemli olduğunu belirterek, “Bu projeleri Bay Kemal anlamıyor, CHP diyor ki bunlar kumarhane açacak diyor. Dervişin fikri neyse, zikri de odur. Bunlar derviş falan değil tabi, dervişe de hakaret etmemek lazım. Millet bahçesine hep birlikte gideceğiz millet bahçesinde yatıp yuvarlanacağız ve oralarda dinlenme fırsatını yakalayacağız. Devlet bunun için var, bu adımları atıyoruz. Bugüne kadar bu adımlar atılmadı, AK Parti yatıyor kalkıyor bunları düşünüyor. Milletimiz daha huzurlu olsun diye neler yapalım diyoruz. 980 milyon lira tutarında kaynak aktararak ihtiyacı olanlara destek olduk Kastamonu'da. 12'si hastane olmak üzere 25 sağlık tesisini Kastamonu'ya kazandırdık. Fizik tedavi ve Rehabilitasyon merkezi 250 yataklı hastane kazandırdık. Kastamonu'ya 2002 yılına kadar 47 kilometre bölünmüş yol yapılmışken biz bunu 329 kilometreye çıkardık. 15 Temmuz İstiklal Tüneli ve bağlantı yollarını biz hizmete sunduk” diye konuştu.

"31 Mart'ta sandıklara sahip çıkacağız"

Orta Karadeniz ile İç Anadolu'yu Ilgaz tüneliyle birbirine bağladıklarını ifade eden Erdoğan, “ Orta Karadeniz'i İç Anadolu'ya oradan da Türkiye'nin 4 bir yanına bağlayan bu tünel sayesinde Ilgaz Dağı konforlu bir yolculukla aşılabiliyor. 7 katrilyon değerinde olan 8 yol projemiz bulunuyor Kastamonu için. Kastamonu-Samsun, Karabük, İhsangazi yolları 2021 yılında tamamlanıyor. Kastamonu havalimanımıza yıllık 1,5 milyon yolcu kapasiteli yeni terminal binasını yaptık. 5 baraj inşa ettik Kastamonu'da, 11 baraj ve 1 gölet daha inşa ediyoruz şuanda. Belli bir zaman içerisinde bugüne kadar bu yatırımları gerçekleştiren AK Parti iktidarı diğerlerini de gerçekleştirecek. Kastamonu'nun uzun vade içme suyu problemini gidermek için Kırık Barajını inşa ediyoruz. Kastamonulu çiftçi kardeşlerimize toplam 781 milyon lira tutarında tarımsal destek verdik. 21 bin Kastamonulu iş sahibine 436 milyon tutarında teşvik desteği sağladık. 5 bin kişilik istihdam kapasitesine sahip yeni bir sanayi sitesiyle ilgili çalışmalarda sona yaklaştık. Kastamonu'yu her alanda daha ileriye götürmek için sizlerle birlikte daha çok çalışacak daha çok projeyi hayata geçireceğiz. 31 Mart bunun için çok önemli, sandıklara sahip çıkacağız. Millet ve devlet olarak bu coğrafyada bin yılda kesintisiz bir mücadele verdik. Yakın dönemde Türkiye'nin önüne her dönem farklı bir set koyarak gelişmemizi engellemeye çalıştılar” şeklinde konuştu.