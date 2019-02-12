Cumhurbaşkanı Erdoğan Kastamonu'da (2)

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile birlikte Kastamonu'ya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuzeykent miting alanında halka hitap etti. 16 yılda bir çok engelle karşılaştıklarını ifade eden Erdoğan, “Sağcı, solcu, alevi, sünni kökenleri dediler, milletimiz kendi içerisinde bölündü kavgaya tutuşturuldu. PKK gibi bölücü, FETÖ gibi istismarcı, DEAŞ gibi örgütlerle ülkemiz esir alınmak istendi. Nereye giderlerse gitsinler izlerini sürüyoruz. Cudi, Kandil'de, Gabar'da bunları kovaladık kovalıyoruz. Ekonomi silahını zaten üzerimizden hiç eksik etmediler. Ayağa kalkmaya çalıştığımızda darbe, cuntayla tepemize binmeye çalıştılar. Bizimde 17 yıllık iktidarımız hep bunlarla geçti. Aştığımız her engel sonrasında yenisiyle karşılaştık” diye konuştu.

“Türkiye'yi istedikleri gibi eğip bükemediler”

Türkiye'yi istedikleri gibi eğip bükemediklerini belirten Erdoğan, “Vesayeti kırdık, karşımıza ihanet çetelerini çıkardılar, içeride teröristlerin başını ezdik. Kur faiz saldırılarıyla insanımızı bunalttılar. İnsan ve milletimizi hiç rahat bırakmadılar. Onlar bizi sıkıştırdıkça biz milletçe daha kenetlendik, devlet olarak daha güçlendik, hedeflerimize ulaşma kararlılığımız perçinledik. Verdiğimiz mücadelenin ehemmiyetinin çok çok farkındayız. Yaptığımız için günlük siyasete kurban edilemeyecek kadar önemli olduğunun farkındayız. Türkiye'yi istedikleri gibi eğip, bükemediler. Kurla, faizle olmuyor bu defa ülkemizi soğan, patates, biber, patlıcan, salatalık, sivri biber üzerinden ters köşe yapmaya çalışıyorlar. Aldığımız tedbirlerle bu hamleyi de boşa çıkardık. Artık çadırlar kuruldu bunlarla beraber adeta tanzim satış yerleri gibi satış yerlerini kurduk. Fiyatlar yarı indi daha da inecek. Diğer ürünlerini de satacağız oralarda, temizlik ürünlerinden tutunuz marketlerde ne varsa onların bir kısmını buralarda satacağız. Bunlar terör estirdiler terör. Dolayısıyla gıda da terör estirenlere gereken dersi verdik veriyoruz. Bundan sonrasında ne var bakalım hep birlikte göreceğiz. Ne yaparlarsa yapsınlar biz bu yoldan dönmeyeceğiz” diye konuştu.

Erdoğan, ekonomide yaşanan dalgalanma ve sıkıntıları görmezden gelmediklerini belirterek, “Milletimizin ekonomide ki dalgalanmada ki sıkıntıları görmezden gelmiyoruz. Ticaret erbabımızın, çiftçimizin, emeklilerimiz milletimizin her bir ferdinin dert ve taleplerini biliyoruz. Bunların çözümü için vergiden ücretlere kadar her alanda teşviki planlıyor ve uyguluyoruz. Asgari ücrete yaptığımız yüzde 26'lık artış bunun ifadesidir. Üretim ve istihdam teşviklerinin kapsamlarının geliştirilerek devam etmesi bunun ifadesidir. İhracattaki artış 36 milyar dolardan aldık, 768 milyar dolara çıktı. Emeklerimizin karşılığının yavaş yavaş alındığına bunlar işaret ediliyor” dedi.

“IMF bizden borç istiyor”

IMF'yı borcumuz olmadığını belirten Erdoğan, “CHP, IMF ile ilk anlaşmayı yapandır. 23,5 milyar dolar borçla biz IMF'in alacağını kucağımızda bulduk 2013 mayısında sıfırladık. IMF'e borcumuz şuanda yok. Bizden borç istiyorlar şimdi. Biz emin adımlar ile bu yolda yürüyoruz. Bu can bu tende oldukça biz bunlara esir olmayacağız. Terör örgütlerinin saldırılarının da, faizin, kurun yükünü milletimiz çekti. Biz yükü milletimizin üzerinden alma gayretinde olduk. 17 yıl önce mi daha iyi bir yerdeydik yoksa bugün mü daha iyi bir yerdeyiz. Kastamonu adeta çağ atlıyor çağ, nereden nereye geldik. Daha da ileriye gideceğiz, daha da güzel şeyler olacak. Adaletten, ulaşıma, spordan sanata kadar her alanda milletimize geçmişte göremediği şeyleri önüne getirdik. Askerimiz, polisimizle sahada teröristlere nefes aldırmazken 15 temmuzda ülkemizin istiklaline, istikbaline milletimizle birlikte sahip çıktık. Ekmeğimizi büyütmek için gece gündüz çalıştık. Hedeflerimize ulaşmaya az kaldı. Baharla birlikte inşallah sadece havalarda değil yüreklerde de bir ferahlık sevinç iklimine kavuşacağız. 31 mart bu kutlu yürüyüşte önemli bir dönüm noktasıdır” dedi.