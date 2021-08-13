Cumhurbaşkanı Erdoğan, sel bölgesinde incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde incelemelerde bulundu.

Yaşanan sel felaketinden etkilenen Bozkurt'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını kıldıktan sonra selde hayatını kaybeden Fatih Keşaplı isimli vatandaşın cenaze namazına katıldı. Erdoğan, beraberindeki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve diğer yetkililer ile birlikte incelemelerde bulundu.

Selin büyük zarar verdiği bölgeleri gezen Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem bilgi aldı hem de vatandaşları dinledi.