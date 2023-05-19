Cumhurbaşkanı Erdoğan söz vermişti, selin vurduğu bir ilçe daha doğalgaza kavuşuyor

Kastamonu'da yaşanan sel felaketinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğalgaz sözü verdiği ilçeler arasında bulunan Küre ilçesinde doğalgaz altyapı çalışmaları başlatıldı. Yıl sonuna kadar ilçede bulunan evlerin yüzde 50'sine doğalgaz verilmesi hedefleniyor.

Batı Karadeniz'de 11 Ağustos 2021 tarihinde yaşanan sel afetinin ardından bölgeyi ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşlardan gelen talep üzerine selden etkilenen ilçelere doğalgaz verileceği sözünü vermişti. Kastamonu'nun Abana, Bozkurt, İnebolu ve Cide ilçeleri yapılan çalışmalar ile doğalgaza kavuşmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söz verdiği Küre ilçesinde de de doğalgaz çalışmaları başlatıldı. 11 Ağustos 2021 ve 27 Haziran 2022 tarihlerindeki sel afetinden etkilenen ve kış mevsimlerinde 3 metreye yakın kar yağışının olduğu ilçede doğalgaz borularının döşenmesi için hat açma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Çalışmaların tamamlanması ile yıl sonuna kadar ilçedeki evlerin yüzde 50'sine, gelecek yıl ise tamamına doğalgaz verilmesi hedefleniyor.

“Rüyamızda görseydik doğalgazın Küre'ye geleceğini gerçekten biraz düşünürdük”

Doğalgazın Küre ilçesine gelmesinden dolayı büyük sevinç yaşadıklarını belirten Küre Belediye Başkanı Salih Turan, “Küre ilçemiz, coğrafi açıdan zor bir ilçe. Küre'de yaşadığımız iki tane sel felaketi oldu. Bu durum bizleri bir hayli zor duruma düşürdü. Allah devletimize zeval vermesin, devletimiz her konuda maddi ve manevi olmak üzere destek verdi, yardımcı oldu. Bu sel felaketlerini atlattık. Görüldüğü üzere şu anda ilçemizde doğalgaz altyapısının çalışmaları başladı. Bizler, rüyamızda doğalgazın Küre'ye geleceğini görseydik biraz düşünürdük ama devletimize Allah zeval vermesin. İlçemiz şu anda doğalgaza kavuşmak üzere. Kazı çalışmalarımız başladı. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

“Doğalgaz ilçemize verildikten sonra göçün önüne geçileceğini hatta göç edenlerinde geri döneceğine inanıyorum”

Ağır kış şartlarının yaşandığı ilçede doğalgazın ısınmada büyük kolaylık sağlayacağını belirten Turan, “Bizler, geçen yıl üç metreye yakın kar yağdı ve bu kar ile mücadele ettik. Kış şartlarımız çok ağır geçiyor. Bu yüzden doğalgaz hattı da ilçemize çok olumlu yansıyacak. Kış mevsimi ilçemizde uzun geçiyor, bu yüzden de doğalgazın gelmesi bizler için çok iyi oldu. Kış şartları ağır olduğu için biz ilçemizde kar ile 3-4 ay boyunca mücadele ediyoruz. Bizim evlerimizdeki ısınmamız odun ya da kömür ile oluyor. Bunların maliyetleri de ağır oluyor. Vatandaşlarımız bu yüzden illere göç etmeye başladı. Sadece bizim ilçemiz için değil, diğer ilçelerimizde de bu geçerli. İnşallah doğalgaz ilçemize verildikten sonra bu göçün de önüne geçileceğine, hatta göç edenlerin de geri döneceğine ben canı gönülden inanıyorum. İnşallah göçte vermeyeceğiz, verdiğimiz göçü de geri alacağız” diye konuştu.

“Yılsonuna kadar ilçemizin yarısına doğalgaz vermeyi planlıyoruz”

Yılsonuna kadar Küre ilçesinin yarısına doğalgaz vermeyi planladıklarını belirten Turan, “Doğalgaz çalışmalarımızda dün itibarıyla Allah'ın izniyle kazmamızı vurduk. Bizim yaptığımız projelerimizde yol hattımızda ilçemizin 4'te 2'sine bu yıl doğalgaz vermeyi planlıyoruz. Bu yıl Allah'ın izniyle ilçemizin yarısını ekim ya da kasım ayları gibi doğalgaza kavuşturacağız. Bu ilk etap çalışmaları tamamlandıktan sonra önümüzdeki yıl da ilçemizin kalan diğer yarısını bitirerek tüm ilçemizi doğalgaza kavuşturmayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.

“Doğalgazın gelmesine çok sevindik”

Küre'ye doğalgazın gelmesine çok sevindiklerini söyleyen Semra Çetin isimli vatandaş ise, “Yıllar sonra Küre'de de doğalgaz çalışmaları başladı. Bunun için gerçekten çok mutluyuz. Kömür ve tüp maliyeti bütçemize ağır geliyordu ama doğalgazın daha ekonomik olduğunu düşünüyoruz. Doğalgazın gelmesine çok sevindik. Doğalgaz çalışmaları denildiği zaman başladı. Bunun için de teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Doğalgaz istiyorduk, nasip oldu çalışmalarına başladılar”

Kış mevsiminde yaşadıkları sorunların azalacağını kaydeden Dursun Demirel de, “Burada odun sıkıntısını kış ayında çok yaşıyoruz. Biz doğalgaz istiyorduk, nasip oldu çalışmalarına başladılar. İnşallah sonu da iyi olur. Memleketimize hayırlı olsun, yapılan işin zararı olmaz. Hepsinin bize karı olur. Boru hattı benim evimin iki metre ötesinden geçiyor. İnşallah kış ayına kadar kapının önüne kadar doğalgaz gelecek. Allah razı olsun sebep olanlardan. Başkanımıza da, Cumhurbaşkanımıza da teşekkürler, bize de hayırlı olsun” dedi.