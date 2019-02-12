Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye üzerindeki hesapları dün ne ise unutmayın bugün de aynı”

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye üzerindeki hesapları dün ne ise unutmayın bugün de aynı" dedi.

Kastamonu Kuzeykent miting alanında halka hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Mehmet Akif 1920 yılında verdiği vaazında o güne kadar ki kayıplarını saydığında Allah korusun biz böyle bir akıbete mahkum olursak, başımızı sokacak bir yer bulamayız diyordu. Akif sanki bugünleri de tarif ediyordu. Türkiye üzerinde ki hesaplar dün neyse bugün de aynıdır. Türk aynı Türktür, hasımları aynıdır. Biz her fırsatta Rabiamızı haykırıyoruz. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet diyoruz. Bunlardan en küçük bir taviz verdiğimizde bizi yerle yeksan etmek için ellerini ovuşturanların bayram ettiğini biliyoruz” dedi.

“Türkiye sürekli ileriye gitmeye mecburdur”

Türkiye'nin sürekli ileriye gitmek mecburiyetinde olduğunu söyleyen Erdoğan, "Güçlü olmak için bir olacağız, iri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Birbirimizi Allah için seveceğiz, menfaat için, makam, para pul için değil bu şekilde bu yolda yürüyeceğiz. AK Parti bunun için vardır. AK Parti Türkiye'nin alıcılarını kendi tarihine, kendi medeniyetine ayarladığı için saldırı altındadır. Gönül dünyamızı sonuna kadar açarak, ülkemizin tüm imkanlarını harekete geçirerek Türkiye şemsiyesini büyüttük. Hem kendi vatandaşlarımız için hem dostlarımız, mazlumları içerisine alacak hale getirdik. Halka tepeden bakanların aksine demokrasimizi ileriye taşıdık. Gurur, kibir olmayacak dedik. Çünkü gurur da kibir de Allah'a aittir” diye konuştu.

“Devletimizi ayağa kaldırdığımız için bize düşman oldular”

Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomiye güçlendirdiklerini ifade ederek, “Her alanda potansiyelimize güvenerek attığımız adımlar ile ekonomimizi güçlendirdik. Oyunları bozara, karanlık planları bozarak geleceğimizi aydınlattık. Bize bunun için düşman oldular. İnsanlarımıza güven aşıladığımız, devletimizi ayağa kaldırdığımız için bize düşman oldular. Zalimlere sessiz kalmadığımız, diline, dinine, rengine bakmadan mazluma sahip çıktığımız için bize düşman oldular. Türkiye'yi eskilerin deyimiyile fetret devrinden, faslı hazandan çıkardığımız için bize düşman oldular. Medeniyetimiz, tarihimize sahip çıkarak asırlardır bize dayanan kalıpları yıkarak çıktığımız için bize düşman oldular. Esir alanlara eyvallah etmeyip kendi hedeflerimize yöneldiğimiz için bize kinlendiler. Bundan asla ve asla pişman değiliz. Tam tersine maruz kaldığımız bu düşmanlıkları beraat belgemiz olarak görüyorum. AK Parti ve bana bu tür gerekçeler ile saldıranların hedefi Türkiyedir. Beka mücadelesi olarak görüyorum bu mücadeleyi. 2023 hedeflerimize sıkı sıkıya sahip çıkıyoruz” şeklinde konuştu.