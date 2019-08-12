D-100 karayolunda sürücülere lokum ikram edildi

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Kurban Bayramı nedeniyle Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin sürücülere lokum ikram ederek bayramlarını kutladı.

Kurban Bayramı nedeniyle Tosya ilçesinde D-100 karayolu üzerinde bulunan trafik uygulama noktasında denetlemelerde bulunan Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin alınan tedbirleri yerinde gözlemledi.

Jandarma ve polisin görev yaptığı Tosya Uygulama Noktasına gelen Kaymakam Deniz Pişkin, İlçe Emniyet Müdürü ve Jandarma Komutanından bilgi aldı. Sürücülerin ve yolcuların bayramlarını kutlayan Kaymakam Deniz Pişkin trafik kurallarına uymalarının can güvenliği olduğunu hatırlatarak amaçlarının bayramların bayram tadında geçmesini sağlamak olduğunu söyledi.

Sürücülere ve yolculara lokum ikram eden Kaymakam Deniz Pişkin araçta bulunan çocuklara da sürücüyü hatalı davranışın uyarmaları açısından kırmızı düdük hediye etti. D-100 Karayolunda seyahat eden sürücü ve yolcuların bayramlarını kutlayan Kaymakam Deniz Pişkin hayırlı yolculuklar diledi.

Uygulama noktasında gazetecilere açıklama yapan Kaymakam Deniz Pişkin, "Kurban Bayramı münasebetiyle İçişleri Bakanlığımız tarafından ülke genelinde trafik akışının daha düzenli ve düzenli olması noktasında hem bayram öncesi hem bayram sonrasını kapsayacak şekilde alınan trafik tedbirleri var. Ve bu trafik tedbirlerinin sahada uygulanışını görmek, personele gerekli telkinlerde bulunmak ve sürücüler tarafından da sürücüler tarafından da daha derin ve daha yoğun bir farkındalık oluşturulması adına, illerde ve ilçelerde valilerin, emniyet müdürlerin, jandarma komutanlarının ve kaymakamların sahada aktif olarak denetlemeleri yapmaları ve trafik uygulamalarına katılmaları İçişleri Bakanlığımız tarafından bizlere tebliğ edildi. Bizde aldığımız talimatı yerine getiriyoruz. İlçe girişinde emniyet ve jandarmanın birlikte yapmış olduğu denetim noktasında sürücülerimizi durduruyoruz. Evvela saygı ve nezaket çerçevesinde sürücülerimize gerekli hatırlatmaları yapıyoruz, hem emniyet kemeri hem de diğer İçişleri Bakanlığımızın başlattığı kampanyalarda bilgilendirilmelerini sağlamak için el broşürleri veriyoruz, memleketlerine iyi yolculuklar diliyoruz. Bütün amacımız tabiki bayramların acıya ve hüzne dönüşmemesidir. Bütün yolcularımıza şunu söylemek istiyorum varacağımız yere bir nebze olsun geç varalım. Ama dertsiz tasasız varalım. Hız yapamayalım, emniyet kemerimizi mutlaka takalım. Hem kendimizin hem başkalarının hayatlarına sebep olmayalım. Bu anlamda özveriyle çalışan kolluk görevlilerimize, trafik ekiplerimize çok teşekkür ediyorum. İçişleri Bakanlığımızın almış olduğu tedbirlerin noksansız ve tamamı tamamına uygulanabilmesi önem arz ediyor. Bu anlamda bizlere söylenen bir husus da şudur. Bu tedbirlerin bu uygulamaların hem sonuçlarının hemde olumlu etkilerinin sürücüler nezdinde ve toplum nezdinde daha farkındalığının artırılabilmesi için basın mensupları aracılığıyla daha geniş kitlelere ulaş talimatını da aldık. Bu anlamda sizlere teşekkür ediyorum. Sizlerin sayesinde bu uygulamanın, bu hassasiyetin, bu farkındalığın geniş kitlelere yayılmasını sağlanabiliyor. Bütün sürücülerimize hayırlı bayramlar diliyorum, hayırlı yolculuklar diliyorum. İnşallah kazasız belasız bir seyahat yaparlar" diye konuştu.