Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 karayolunda aracın çarptığı ayı telef oldu. Vatandaşlar tarafından bulunan ayı, ekipler tarafından yoldan kaldırıldı.

Olay, Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 karayolu Çaykapı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde yoldan geçen vatandaşlar, yol kenarında bir ayının hareketsizce yattığını gördü. Ayıyı gören vatandaşlar araçtan inerek yanına gitti. Vatandaşlar telef olduğunu gördükleri ayıyı cep telefonu ile görüntüledi. Vatandaşlar durumu daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar 10 Bölge Müdürlüğü Tosya ilçe Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler ayıyı bulunduğu yerden kaldırdı. Yapılan kontrollerde ayının araç çarpması neticesinde telef olduğu belirlendi. Telef olan ayının ekipler tarafından Ankara'ya gönderildiği öğrenildi.