D100 Tosya geçişinde bayram yoğunluğu

Kastamonu’nun Tosya ilçesi D100 karayolu geçişinde, Kurban Bayramı tatilinin ilk gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 karayolu geçişinde, Kurban Bayramı tatilinin ilk gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Türkiye'nin doğusu ile batısını birleştiren Kastamonu'nun Tosya ilçesi geçişindeki D100 karayolunda yoğunluk yaşanıyor. 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin başlaması ile Tosya ilçesinde trafik yoğunluğu oluştu.
D100 karayolu Tosya kavşağında yaşanan bayram trafiği yoğunluğu sebebiyle polis ve jandarma ekipleri denetimlerini arttırdı.