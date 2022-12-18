D100'de makaslayan tır yolu kapattı, kilometrelerce uzunlukta kuyruk oluştu

Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 karayolunda makaslayan tırın bariyerlere çarpması neticesinde meydana gelen kazada kilometrelerce uzunlukta arç kuyruğu oluştu.

Kaza, Tosya ilçesi D100 karayolu Çorum sınırı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye, göre, Samsun istikametinde seyir halinde olan yabancı plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde makasladı. Tır bariyerlere çarparak durabildi. Kazada ismi öğrenilemeyen 1 kişi hafif yaralandı.

Makaslayan tırın yolu kapatması sebebiyle Samsun istikameti trafiğe kapandı. Yolun kapanması neticesinde Samsun istikametinde kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu. Olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan çalışmaların ardından yol kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.