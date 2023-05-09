D100'de otobüs ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı

Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 karayolunda otobüs ile kamyonetin çarpışması neticesinde 1 kişi yaralandı.

Kaza, Tosya ilçesi D100 karayolu Akçakavak köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyir halinde olan 28 RD 334 plakalı yolcu otobüsü ile aynı istikamete seyir halinde olan 06 GB 0672 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan araçlar orta refüje çıkarak durabildi. Kazada, ismi öğrenilemeyen kamyonet sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralı, Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.