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D100'de takla atan panelvan araç bariyerlere çarptı: 1 yaralı

Kastamonu’nun Tosya içesi D100 karayolunda panelvan aracın takla atarak bariyerlere çarpması neticesinde sürücü yaralandı.

Kastamonu'nun Tosya içesi D100 karayolunda panelvan aracın takla atarak bariyerlere çarpması neticesinde sürücü yaralandı.


Kaza, Tosya ilçesi D100 karayolu Ortalıca köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametinde seyir halinde olan, sürücüsü öğrenilemeyen 34 BN 9810 plakalı panelvan araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde takla atarak kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada araç sürücüsü yaralandı.


Yaralı sürücü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yarlı sürücü yapın ilk müdahalesinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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