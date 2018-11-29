Daday etli ekmeği, coğrafi işaret tescil belgesini düzenlenen resmi törenle aldı

Daday'ın 150 yıllık geçmişine sahip olan Daday etli ekmeği, coğrafi işaret tescil belgesini Ankara'da düzenlenen resmi törenle aldı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının himayesinde ‘Coğrafi İşaret Tescil Belgesi Takdim Töreni ve Sergisi' Ankara'da Türk Patent ve Marka Kurumunda düzenlendi. Daday etli ekmeğinin yanı sıra ülke genelinde 23 ürünün coğrafi işaret ve tescil belgesinin takdim edildiği törene, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Habib Aslan katıldı.

Törende konuşan ve Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, "Pek çok kültür ve medeniyete ev sahipliği yapan ülkemiz doğal olarak müthiş bir coğrafi işaret zenginliğine sahip. Atalarımızdan bize miras kalan kültürel ve milli değerlerimiz hem bizim için birer emanet hem de gelecek nesillerimiz için korunması gereken kıymetlerimizdir" dedi.