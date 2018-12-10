Daday Halk Eğitim Merkezi'nde istihdama yönelik kurslar devam ediyor

2018-2019 eğitim-öğretim yılında planlanan Mesleki Teknik ve Genel Kurslarla başlayan Daday Halk Eğitim Merkezi, şuanda Katı Yakıtlı Kalorifer Ateşçiliği, Kadın Etek Dikimi, Bağlama Eğitimi, Basketbol kursları ile Okullar Hayat Olsun Projesi etkinlikleri kapsamında Atatürk Ortaokulu ve Miralay Halit Bey İlkokulunda kursları devam ediyor. Okuma-Yazma bilmeyenlerle ilgili alan taramaları yapan Daday Halk Eğitim Merkezi, okuma-yazma bilmeyenlere de kurs açacak. 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılında 1. Kademe Okuma Yazma Belgesi alan kursiyerlerden istekli olanlara 2. Kademe Okuma Yazma Kursu da açan Daday Halk Eğitim Merkezi, bu kursa da 30 Ekim'de açarak kurs başladı.

Daday'da meslek edindirmek, istihdam sağlamak üzere mesleki teknik kurslara ağırlık veren Daday Halk Eğitim Merkezinin planladığı kurslardan bazıları Arı, Mantar, Örtü Altı Sebze, Aromatik Bitki yetiştiriciliği kursları oluşturuyor. Engelli vatandaşların daha iyi iletişim kurmak için ise Türk İşaret Dili Kursu açılması planlandı.

Dadaylı vatandaşların sosyal ve kültürel gelişimini sağlamak için genel kurslara ağırlık veren Daday Halk Eğitim Merkezi, halkın talep ettiği tüm kurslar değerlendirilerek açılması noktasında girişimlerinin olduğunu ifade etti. Okullarda Okullar Hayat Olsun Projesi kapsamında spor, geleneksel çocuk oyunları, akıl ve zeka oyunları başta olmak üzere çalışmalar yaparak öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirmelerini, tüm okullarda bağımlılıkla mücadele eğitimi verilerek öğrencileri bilinçlendirmeyi de amaçlayan Daday Halk Eğitim Merkezi, halkın istek ve ihtiyaçlarına yönelik her türlü kursu açabileceklerini kaydettiler.