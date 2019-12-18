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Daday İtfaiyesinden kedi mesaisi

Daday Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, mahsur kalan iki kediyi kurtardı.


Daday Belediyesi itfaiye ekipleri, ilk olarak çarşı merkezinde kendilerine yapılan bir ihbarı değerlendirdi. İlçe merkezi girişinde bulunan takın üzerinde kedi sesini duyan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler köpeklerden korkarak yüksek yerde mahsur kaldığı tahmin edilen yavru kediyi kurtardı. Aynı saatlerde yine bir ağaçta mahsur kalan kedi ihbarı alan itfaiye ekipleri, ağaçta mahsur kalan kediyi de kurtardı. Kedilerin karnını doyuran itfaiye ekipleri, bir süre sonra kedileri doğal yaşamına geri bıraktı.

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