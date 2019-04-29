Daday Muhtarlar Derneğinde Karasan güven tazeledi

Yaklaşık 9 yıl bu görevi yürüten ve 8 ay başkanlık görevine ara veren Sarıçam Köyü Muhtarı Hikmet Çavuş Karasan, oy birliği ile yeniden Daday Muhtarlar Derneği Başkanı seçildi. Çevresindeki iyi ilişkileri ve çalışmaları ile bilinen Karasan, özellikle Muhtarlar Derneğine kazandırdığı 2 adet hizmet binası ve muhtarlara yönelik Çanakkale Gezisi ile dikkatleri üzerine çekmişti. Hikmet Çavuş Karasan, yeniden başkanlık görevine seçilmesi ile ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Beni tekrar bu göreve layık gören muhtar abilerime ve kardeşlerime teşekkür ediyorum. Yeni seçilen ve muhtarlık görevine devam eden muhtarlarımıza başarılar diliyorum, çalışmalarımız kaldığı yerden devam edecek” dedi.