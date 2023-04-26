Daday MYO Binicilik Ekibi, ulusal arenada başarıya imza attı

Kastamonu Üniversitesi Daday Nafi ve Ümit Çeri Meslek Yüksekokulu (MYO) Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Atçılık ve Antrenörlüğü Programı öğrencileri, binicilik yarışmalarında gösterdikleri üstün performanslarla dikkat çekmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz yıl Ankara Ahal Teke Binicilik Kulübü'nde düzenlenen 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Kupası'nda ekip ve bireysel olarak birincilik elde eden ekip, 15-16 Nisan 2023 tarihlerinde Ankara Başkent Binicilik Kulübü'nde gerçekleştirilen engel atlama yarışmalarında da birbirinden güzel başarılara imza attı.

15-16 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen engel atlama yarışmalarında ekip, bir üçüncülük, bir dördüncülük ve bir beşincilik elde ederek bu yıl da üstün bir başarıya imza attı.

Ekip Şefi Daday MYO Öğretim Görevlisi Ayhan Şanlı liderliğindeki ekip, güçlü performanslarıyla jüriyi etkilerken, ekip şefi yardımcıları Güven Şimşek ve Nergis Açıkgöz de ekibin başarısında önemli bir rol oynadı. Metin Kaya, Tuna Çevik, Soner Uyanık ve Ubeydullah Demir gibi üstün yetenekli sporcular, gösterdikleri performanslarla takdir topladı.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, “Kastamonu Üniversitesinin binicilik konusundaki uzmanlık ve donanımının bir göstergesi olarak kabul edilen bu başarılar, gelecekteki yarışmalarda da üstün bir başarı elde etme umutlarını arttırıyor. Kastamonu Üniversitesi olarak öğrencilerimizi bu başarılarından dolayı tebrik ediyor ve gelecekteki yarışmalarda da aynı başarıyı sürdürmelerini diliyoruz” dedi.