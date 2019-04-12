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Daday Orman İşletmesi, 6 bin adet fidan dağıttı

Daday Orman İşletme Müdürlüğü, ilçede 6 bin adet fidan dağıttı.


Daday Orman İşletme Müdürlüğü, 21-26 Mart tarihleri arasında kutlanan Orman Haftası dolayısıyla vatandaşlara 6 bin adet ücretsiz fidan dağıttı. Çarşı merkezine kurulan stantta vatandaşlara Daday Fidanlık Şefliği tarafından fidan yetiştirme sahasında üretilen Adaçayı, Ihlamur, Ladin, Sedir, Badem, Akasya, Elma, Ceviz, Ahlat, Göknar başta olmak üzere tam 18 çeşit fidan dağıtıldı. Fidanları almak için sıraya giren vatandaşlar, Daday Orman İşletme Müdürlüğüne dağıtılan fidanlar için teşekkür etti.

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