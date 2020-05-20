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Daday Ziraat Odası, çiftçilere tavuk, hindi ve civciv dağıttı

Daday Ziraat Odası Başkanlığı tarafından kümes hayvancılığını geliştirmek için çiftçilerden daha önce siparişi alınan tavuk, hindi, civciv çeşidi kümes hayvanının dağıtımını gerçekleştirdi.


Daday'da organik tarımı geliştirmek, yaz aylarında ortaya çıkan kene ile mücadele etmek için harekete geçen Ziraat Odası Başkanlığı, odaya kayıtlı çiftçilere et ve yumurta civcivi dağıttı. Pazar yerinde yapılan dağıtımda çiftçiler, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kontrolleri yapılmış yaklaşık 2 bin aşılı civciv çeşitlerini teslim aldılar.

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