İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Daday'da 3 araç birbirine girdi

Kastamonu’nun Daday ilçesine bağlı Hasanşeyh köyü Aksu mevkiinde yaşanan trafik kazasında araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kastamonu'nun Daday ilçesine bağlı Hasanşeyh köyü Aksu mevkiinde yaşanan trafik kazasında araçlarda maddi hasar meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre, Daday'da Hasanşeyh köyünde Satı Y. idaresindeki 34 ZG 2340 plakalı araç, yolda aniden durması sonucu arkasından gelen İhsan S. yönetimindeki 37 PD 613 plaka araç ve yine arkasından gelen İhsan K. idaresindeki 37 AAF 909 plakalı araçlar, birbirine çarptı. Kazada araçlarda maddi hasar oluşurken, olay yerine kısa sürede gelen jandarma ekipleri, kaza yerinde incelemelerde bulundu. Jandarma ekipleri, kaza yerinde önlemlerini arttırarak başka kazaların yaşanmamasını sağladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.