Daday'da ‘El Emeği Göz Nuru' ürünler görücüye çıktı

Daday Halk Eğitim Merkezi bahçesinde yapılan açılış töreni saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Serginin açılışında konuşan Daday Halk Eğitim Merkezi Müdürü Şeref Beşir, yıl boyunca yapılan çalışmalar hakkında bilgiler vererek, bu ürünlerin yılsonunda sergilendiğini söyledi.

Konuşmanın ardından halk oyunu ekibi gösterileri ile saz kursu öğrencilerinin hazırladığı müzikli dinletisi sunuldu. Programda Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün düzenlediği basketbol turnuvasında 3'üncü olan Atatürk İlköğretim Okulu basketbol takımının madalya ve hediyeleri takdim edildi. Ayrıca Halk Eğitim Merkezince çeşitli kursları bitiren vatandaşların sertifikaları başarılı olan kursiyerlere verildi.

Ödül ve sertifika töreninin ardından serginin açılış kurdelesi Kaymakam Kemal Balaban Belediye Başkan Vekili Zahit Çifçi Emniyet Amir Vekili Komiser Yardımcısı Yasemin Acar ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Demir tarafından kesildi.

Sergi açılışından sonra sergi salonunu gezen protokol üyeleri ürünleri inceleyerek görevlilerden bilgiler alarak serginin açılmasında ve bu el emeği göz nuru ürünlerin yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ettiler.