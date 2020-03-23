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Daday'da evinde kalan yaşlıların ihtiyaçları jandarma tarafından karşılandı

İçişleri Bakanlığının, 65 yaş ve üstü olanlar ile kronik rahatsızlığı bulunanların ikametlerinden dışarı çıkmalarını kısıtlaması üzerine evde ihtiyacı olanların yardımına Daday İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yetişti.


Korona virüsü önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından 65 yaş ve üstü olanlar ile kronik rahatsızlığı bulunanların ikametlerinden dışarı çıkmaları, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmaları sınırlandırınca evinde ihtiyacı bulunan yaşlılar, 156 Jandarma İmdat Hattını arayarak yardım istedi. Yardım isteyen yaşlılara ihtiyaçları alınarak evlerine bırakıldı. Yapılan uygulamadan oldukça memnun kaldığını söyleyen yaşlılar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ve kendilerine yardımları ulaştıran ekiplere teşekkür etti.


Jandarma ekipleri, ayrıca köy meydanlarında megafonla, "Değerli hemşerilerimiz evlerinizde kalmanız sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati derecede önemlidir. Lütfen zaruri olmadıkça sokaklara çıkmayalım" şeklinde anonslar yaptı.

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