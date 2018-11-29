Daday'da Genç Çiftçilere düveleri dağıtıldı

Teslim törenine Daday İlçe Tarım ve Orman Müdürü Engin Kocaoğlu ile İlçe Müdürlüğü personeli ve çiftçiler katıldı.

Proje kapsamında 6 genç çiftçiye kişi başı 5 baş olmak üzere toplam 30 baş düvenin teslimi kura ile yapıldı. Düvelerin teslimi sırasında kısa bir konuşma yapan Daday İlçe Müdürü Engin Kocaoğlu, “Çiftçilerin düvelerini Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası kapsamında sigortalatmaları gerekiyor. Hayvanlara iyi bakım ve besleme yapmaları lazım. Hayvanlar işletmelerde sık sık kontrol edilecek. Projenin hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz” dedi.

Konuşmanın ardından çiftçilere düveleri teslim edildi.