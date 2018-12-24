Daday'da Hafızlık ve Ezan Okuma yarışması yapıldı

Daday'da İmam Hatip Liseleri öğrencileri arasında Hafızlık ve Ezan Okuma yarışması düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından İmam Hatip Liseleri öğrencileri arasında ‘Genç Hafızlar' temalı Hafızlık Yarışması ve ‘Genç Bilaller' temalı Ezan Okuma Yarışması yapıldı.

Daday Anadolu İmam Hatip Lisesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen yarışmaya Kastamonu'da il merkezinde ve ilçelerinde bulunan İmam Hatip Liseleri katıldı. Yarışmada ezan okumada 11, hafızlık yarışmasında ise 5 öğrenci yarıştı.

Yarışma, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Programda, protokol konuşmalarının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Seçici Kurul Başkanlığını İlçe Müftüsü İsmail Çakır'ın yaptığı yarışmada Ezan Okumada Kastamonu Şeyh Şaban-ı Veli Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Muhammet Topçu birinci, Kastamonu Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Resul Akın ikinci, Taşköprü Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Emrah Tekcan üçüncü oldu. Hafızlık yarışmasında ise İnebolu Şehit Arif Demirel Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi İhsan Kerim Siviş birinci, Kastamonu Şeyh Şaban-ı Veli Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Mehmet Emin Özkan ikinci, Araç Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ahmet Hakan Soydan ise üçüncü oldu.

Dereceye giren öğrenci ve öğretmenlere, Daday Kaymakamı Kemal Balaban, Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Demir, İlçe Müftüsü İsmail Çakır ve diğer protokol üyeleri tarafından çeşitli hediyeler verildi. Program, Daday Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin oluşturduğu ilahi korosunun gösterileri ile son buldu.