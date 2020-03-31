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Daday'da hastane bahçesine acil triaj çadırı kuruldu

Daday Devlet Hastanesi, korona virüs ile mücadele kapsamında önlemler almaya devam ediyor.

Daha önce hastane giriş ve çıkışlarını kontrol altına alan ve hastane girişinde kurduğu özel ekiple gelen tüm hastaların ateşini ölçerek içeriye alan Daday Devlet Hastanesi Başhekimliği, korona virüs ile mücadele kapsamında hastane bahçesinde hastalara ilk müdahalenin yapıldığı triaj çadırı kurdu. Hastane yönetiminin girişimleri ile kurulan ve hastalara ilk muayenenin yapılacağı çadırda izolasyon hastalarının sevk işlemleri yapılarak, şüpheli vakaların temasının azaltılması amaçlanıyor.

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