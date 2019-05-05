Daday'da hıdırellez coşkusu yaşandı

Kastamonu'nun Daday ilçesinde baharın gelişini kutlamak amacıyla Hıdırellez programı düzenlendi.

Hızır ve İlyas Peygamberlerin buluştuklarına inanılan Hıdırellez, Daday'da Akpınar Köyünde çeşitli etkinliklerle kutlandı. Akpınar Köyü Muhtarı Yusuf Sezer öncülüğünde bu yıl dördüncü kez düzenlenen Hıdırellez etkinliğinde konuklara tavuk döner, bulgur pilavı, helva, yumurta salatası ve köylülerin getirmiş olduğu çeşitli yiyecekler ikram edildi.

Birlik ve beraberliğin sağlanması ve bereketin arzulandığı Hıdırellez programı yapılan dualarla son buldu.