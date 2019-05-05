İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Daday'da hıdırellez coşkusu yaşandı

Kastamonu’nun Daday ilçesinde baharın gelişini kutlamak amacıyla Hıdırellez programı düzenlendi.

Kastamonu'nun Daday ilçesinde baharın gelişini kutlamak amacıyla Hıdırellez programı düzenlendi.


Hızır ve İlyas Peygamberlerin buluştuklarına inanılan Hıdırellez, Daday'da Akpınar Köyünde çeşitli etkinliklerle kutlandı. Akpınar Köyü Muhtarı Yusuf Sezer öncülüğünde bu yıl dördüncü kez düzenlenen Hıdırellez etkinliğinde konuklara tavuk döner, bulgur pilavı, helva, yumurta salatası ve köylülerin getirmiş olduğu çeşitli yiyecekler ikram edildi.


Birlik ve beraberliğin sağlanması ve bereketin arzulandığı Hıdırellez programı yapılan dualarla son buldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.